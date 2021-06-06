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İsrail'de yeni dönem nasıl olacak? Naftali Bennett yeni Başbakan mı olacak?

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Giriş: 06.06.2021 11:16
Güncelleme:06.06.2021 11:30
İsrail'de yeni dönem için ilk adım atıldı, 8 partili koalisyon anlaştı. Hükümetin kurulması durumunda Başbakan ise Naftali Bennett olacak. Peki bütün bunlar Filistin için ne anlama geliyor? Aşırı sağcı Bennett ve koalisyondaki Arap partisi nasıl anlaşacak? Hükümet uzun süreli olacak mı? Detaylar özel dosya haberimizde...
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