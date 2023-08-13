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İsrail'de öfke büyüyor: On binlerce İsrailli Netanyahu hükümetine karşı meydanlara akın etti

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Giriş: 13.08.2023 14:12
İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin sağ politikalarına karşı düzenlenen protestoların 32. haftası... On binlerce İsrailli, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmasına yönelik iddailarla her hafta cumartesi akşamı meydanlarda toplanıyor.
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