28 Ocak 2024, Pazar
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İsrail'de istenmeyen kişi: Netanyahu
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 114'üncü gününde. Can kaybı 26 bini geçmiş durumda. Tel Aviv'de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirleri umursamamakla suçlayarak erken seçim talebinde bulundu. İsrail polisi, gösteriye müdahale etti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.