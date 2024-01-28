28 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'de istenmeyen kişi: Netanyahu

İsrail'de istenmeyen kişi: Netanyahu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2024 13:36
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 114'üncü gününde. Can kaybı 26 bini geçmiş durumda. Tel Aviv'de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirleri umursamamakla suçlayarak erken seçim talebinde bulundu. İsrail polisi, gösteriye müdahale etti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
İsrail’de istenmeyen kişi: Netanyahu
İsrail'de istenmeyen kişi: Netanyahu
Gazze’de katliam, Kudüs’te zulüm
Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm
Katil İsrail yalnızlaşıyor!
Katil İsrail yalnızlaşıyor!
ABD’den Türkiye’ye onay!
ABD'den Türkiye'ye onay!
Bu yıl dünya seçimleri konuşacak!
Bu yıl dünya seçimleri konuşacak!
Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza!
Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza!
Husiler İngiliz gemisini vurdu!
Husiler İngiliz gemisini vurdu!
ABD’de iç savaş sesleri!
ABD'de iç savaş sesleri!
A Haber ekibi Lahey’de! Katil İsrail’in yargılanması için tarihi gün
A Haber ekibi Lahey'de! Katil İsrail'in yargılanması için tarihi gün
Kara gömülen şehir!
Kara gömülen şehir!
Uçuştan önce yapılan şaka pahalıya patladı
Uçuştan önce yapılan şaka pahalıya patladı
Katil İsrail’in yargılanma süreci nasıl işleyecek?
Katil İsrail'in yargılanma süreci nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster