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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

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Giriş: 25.07.2023 12:27
İsrail'de Netanyahu hükümetinin büyük tepki çeken yargı düzenlemesini ardından ülkede çıkan karmaşa giderek büyüyor. Yasanın Meclis'ten geçmesiyle başlayan protestolarda şiddet artarken silahlı çatışmalar da meydana geldi. Eski İsrail Başbakanı Olmert, iç savaş uyarısında bulundu.
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