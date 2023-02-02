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İsrail'de hayrete düşüren olay! Bilet almayı reddeden çift, bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2023 10:17
İsrail'den Belçika'ya uçmaya hazırlanan anne ve baba, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda görevlilere zor anlar yaşattı. Bebeklerine de bilet almayı reddeden çift, akılalmaz bir işe kalkıştı. Bebeklerini havalimanı kontrol noktasında bırakıp uçağa binmeye çalışan çifti polis ekipleri gözaltına aldı.
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