İsrail'de hayrete düşüren olay! Bilet almayı reddeden çift, bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştı

İsrail'den Belçika'ya uçmaya hazırlanan anne ve baba, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda görevlilere zor anlar yaşattı. Bebeklerine de bilet almayı reddeden çift, akılalmaz bir işe kalkıştı. Bebeklerini havalimanı kontrol noktasında bırakıp uçağa binmeye çalışan çifti polis ekipleri gözaltına aldı.