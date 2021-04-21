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İsrail’de hayat koronavirüs aşısı sayesinde normale dönmeye başladı

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Giriş: 21.04.2021 14:31
Güncelleme:21.04.2021 14:38
Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail’de hayat normale dönüyor. Şubatta 85 bine yaklaşan aktif vaka sayısı bugün itibariyle 2 bin 200’e kadar geriledi, durumu ağır olan hasta sayısı da 200’ün altına düştü. Bu da İsrail’deki hastaneler ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı oldukça azalttı.
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