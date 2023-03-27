İsrail'de halk sokaklara indi! Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı...

İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ardından ülke genelinde şiddetli olaylar yaşanıyor.İsrail Ordusu Radyosu’na konuşan protestocular, Netanyahu’nun istifasına kadar yolları kapatacaklarını belirtirken Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet "İsrail, 1967 savaşından bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .