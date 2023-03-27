27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'de halk sokaklara indi! Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı...

İsrail'de halk sokaklara indi! Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 00:26
Güncelleme:27.03.2023 00:30
İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ardından ülke genelinde şiddetli olaylar yaşanıyor.İsrail Ordusu Radyosu’na konuşan protestocular, Netanyahu’nun istifasına kadar yolları kapatacaklarını belirtirken Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet "İsrail, 1967 savaşından bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .
İsrail’de halk sokaklara indi!
İsrail'de halk sokaklara indi!
Deutsche Bank’ın hisseleri eridi
Deutsche Bank'ın hisseleri eridi
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf!
ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni gaf!
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu!
ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu!
Pakistan’dan deprem bölgesine yardım!
Pakistan’dan deprem bölgesine yardım!
Fransa’da emeklilik reformuna tepkiler sürüyor!
Fransa’da emeklilik reformuna tepkiler sürüyor!
Sıra dışı görüntü!
Sıra dışı görüntü!
Sırada Alman bankaları mı var? Bankacılık krizinde domino etkisi
Sırada Alman bankaları mı var? Bankacılık krizinde domino etkisi
Küresel piyasaların gözü Fed kararlarında
Küresel piyasaların gözü Fed kararlarında
Plaja acil iniş yaptı! İşte o anlar
Plaja acil iniş yaptı! İşte o anlar
Kaçak havai fişek üretilen evde patlama!
Kaçak havai fişek üretilen evde patlama!
Kuzey Kore ABD ile savaşa hazırlanıyor
Kuzey Kore ABD ile savaşa hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster