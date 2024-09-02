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İsrail’de genel grev kararı! Tel Aviv karışıyor

İsrail’de genel grev kararı! Tel Aviv karışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 16:58
Güncelleme:02.09.2024 16:58
Ateşkes görüşmelerinin terör devleti İsrail yüzünden tıkanması ve 6 esirin ölü bulunmasından sonra Tel Aviv sokakları karıştı. Protestolar katil devlerin sınırları içinde yayılırken esir yakınları Tel Aviv’de sokaklara döküldü. Gelişmeleri A Haber’de terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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