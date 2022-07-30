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İsrail’de dehşete düşüren olay! Biden'ın koruması genç kadına kabusu yaşattı

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Giriş: 30.07.2022 11:34
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yapacağı ziyaret için sokaklar hazırlanırken dehşete düşüren bir olay yalandı. İsrail'de evinde giden Tamar Ben-Haim adlı genç bir kadın, Biden'ın koruması tarafından saldırıya uğradı. Yaşadığı korku dolu anlatan kadın, “Kendimi savunmaya bile fırsat bulamadım. Saldırgan çok güçlüydü ve silahı olduğunu gördüm. Kendi kendime bu saldırıdan kurtulamayacağımı, öleceğimi düşündüm” dedi. İşte şoke eden olayın detayları...
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