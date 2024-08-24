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İsrail yine ölüm yağdırdı! İsrail'in

İsrail yine ölüm yağdırdı! İsrail'in "kalıcı işgal" planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 21:30
Gazze'de, İsrail saldırıları 323'ncü gününde devam etti. Yine mülteci kampları vuruldu. Onlarca sivil daha acımasızca katledildi. Diğer taraftan devam eden ateşkes görüşmeleri, ne yazık ki çıkmaza girdi. Sebebi; İsrail’in bu işgali kalıcı kılmak istemesi. Gözler şimdi Kahire’de. İsrail ve Hamas tarafı, pazar günü arabulucularla bir araya gelecek.
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