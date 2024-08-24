İsrail yine ölüm yağdırdı! İsrail'in "kalıcı işgal" planı

Gazze'de, İsrail saldırıları 323'ncü gününde devam etti. Yine mülteci kampları vuruldu. Onlarca sivil daha acımasızca katledildi. Diğer taraftan devam eden ateşkes görüşmeleri, ne yazık ki çıkmaza girdi. Sebebi; İsrail’in bu işgali kalıcı kılmak istemesi. Gözler şimdi Kahire’de. İsrail ve Hamas tarafı, pazar günü arabulucularla bir araya gelecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN