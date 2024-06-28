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İsrail yine çadırları vurdu! Jetler sivillerin yaşadığı binaları vurdu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.06.2024 13:25
Gazze'de katliam dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail, kente art arda saldırılar düzenlendi. Bir kez daha çadırlardaki siviller hedef alındı. Öte yandan Jetler sivillerin yaşadığı binaları vurdu.
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