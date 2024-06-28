İsrail yine çadırları vurdu! Jetler sivillerin yaşadığı binaları vurdu

Gazze'de katliam dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail, kente art arda saldırılar düzenlendi. Bir kez daha çadırlardaki siviller hedef alındı. Öte yandan Jetler sivillerin yaşadığı binaları vurdu.

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