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İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda

İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 19:45
ABD ve Fransa’nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı bombalamaya devam ediyor. İsrail bir kez daha başkent Beyrut’un güneyinde bir binayı vurdu. Hizbullah kaynakları, üst düzey bir bir Hizbullah liderinin hedef alındığını duyurdu. Ayrıntılar bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda
İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda
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