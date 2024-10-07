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İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bombalama anları A Haber kamerasında

İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bombalama anları A Haber kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 00:10
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu. İşgalci İsrail, A Haber canlı yayınında Beyrut’u vurdu. Konu hakkında konuşan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “Yine bu saldırılar başladı. Çok büyük bir saldırıydı. Bakın hemen karşımızda yine şuanda yoğun dumanlar yükseliyor. A Haber canlı yayınından görüntüler ekranlara geliyor. Bölgeden çok da yakın bir noktadan saldırılar devam ediyor." dedi.
Bombalama anları A Haber kamerasında
Bombalama anları A Haber kamerasında
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