İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bombalama anları A Haber kamerasında

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu. İşgalci İsrail, A Haber canlı yayınında Beyrut’u vurdu. Konu hakkında konuşan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “Yine bu saldırılar başladı. Çok büyük bir saldırıydı. Bakın hemen karşımızda yine şuanda yoğun dumanlar yükseliyor. A Haber canlı yayınından görüntüler ekranlara geliyor. Bölgeden çok da yakın bir noktadan saldırılar devam ediyor." dedi.