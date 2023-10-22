İsrail yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu!

Katil İsrail, 7 Ekim gününden beri Gazze'deki sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kentini vurdu. Cumartesi günü sabah saatlerinde açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 2.3 milyon kişi için sadece 20 TIR giriş yapabildi. Bu sıxak gündemi Coşkun Başbuğ ile detaylandırdık.