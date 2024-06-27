27 Haziran 2024, Perşembe
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İsrail ve Lübnan savaşın eşiğinde! 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a yapılan saldırılarda 435 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları 265 gündür dünyanın gözü önünde sürüyor. Ateşkes görüşmelerinden hala bir sonuç çıkmazken gündemde Gazze için savaş sonrası senaryolar var. Diğer yandan İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim de adım adım tırmanıyor. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.