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İsrail ve İran arasında ipler geriliyor! İran Dışişleri Bakanı: bu duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 09:43
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. İran'dan İsrail'e tehdit gibi mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur" açıklamasında bulundu. Tüm detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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