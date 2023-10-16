İsrail ve İran arasında ipler geriliyor! İran Dışişleri Bakanı: bu duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. İran'dan İsrail'e tehdit gibi mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur" açıklamasında bulundu. Tüm detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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