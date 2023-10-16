16 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail ve İran arasında ipler geriliyor! İran Dışişleri Bakanı: bu duruma karşı artık daha fazla seyirci kalamayız
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. İran'dan İsrail'e tehdit gibi mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, "Eğer kara saldırısı olursa Gazze işgalcilere mezar olur" açıklamasında bulundu. Tüm detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.