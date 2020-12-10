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İsrail Uzay Programı Eski Başkanı'ndan bomba açıklama: Uzaylılar var, ABD onlarla anlaşma yaptı

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Giriş: 10.12.2020 00:29
Güncelleme:10.12.2020 00:39
İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Uzay Programı Eski Başkanı Prof. Haim Eshed, ''Uzaylılar var ama insanlık buna hazır değil'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla da sınırlı kalmayan Eshed, ABD'nin uzaylılarla anlaşma yaptığını ve Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamayı düşündüğünü söyledi. İşte dünya gündemine bomba gibi düşen uzaylı sözleri...

Uzaylılarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınındaki habere göre İsrail Uzay Programı Eski Başkanı Prof. Haim Eshed, uzaylıların olduğunu ama insanlığın buna hazır olmadığını açıkladı. Açıklamalarını bir merhale yukarıya taşıyan Eshed, ABD'nin uzaylılarla anlaşmaya vardığını ve Trump'ın uzaylıların varlığını söylemenin eşiğine geldiğini söyledi. Profesör Eshed'in bu açıklamaları akıl sağlığının sorgulanmasına neden oldu. Gelişmeleri Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman aktardı.

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