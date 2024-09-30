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İsrail topçu atışlarıyla Lübnan'ı vuruyor! Sınırda patlama anları sadece A Haber'de

İsrail topçu atışlarıyla Lübnan'ı vuruyor! Sınırda patlama anları sadece A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 30.09.2024 22:58
İsrail kara işgali öncesi topçu atışlarıyla Lübnan'ı vurdu. Sınırda patlama anları ise sadece A Haber'de canlı olarak yayınladı.
Sınırda patlama anları sadece A Haber’de
Sınırda patlama anları sadece A Haber'de
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