13 Ekim 2024, Pazar
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İsrail tanklarından BM üssüne baskın
İsrail, Lübnan'da bulunan BM üssüne tanklarla baskın düzenledi. Gerilimi artıran olayda BM'den yapılan açıklamada "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik" ifadeleri yer aldı. Olayda 15 BM askerinin yaralandığı belirtildi.