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İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 18:02
Güncelleme:13.10.2024 18:02
İsrail, Lübnan'da bulunan BM üssüne tanklarla baskın düzenledi. Gerilimi artıran olayda BM'den yapılan açıklamada "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik" ifadeleri yer aldı. Olayda 15 BM askerinin yaralandığı belirtildi.
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