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İsrail sokakları yangın yeri! Netanyahu hükümetinin sonu mu? Siyasi Analist Tom Gross A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 13:56
İsrail sokakları neden karıştı? Netanyahu geri adım mı atıyor? Siyasi Analist Tom Gross, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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