13 Ekim 2023, Cuma
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İsrail sivilleri böyle bombaladı
İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 500’ü çocuk olmak üzere bin 537’ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 212’ye yükseldiği aktarıldı. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 6’ncı gününde devam ederken, can kaybı her iki tarafta da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 537’ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 212’ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 500 çocuk ile 276 kadının yer aldığı ifade edildi.