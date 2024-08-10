10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu! Hamas’ın üst düzey ismi şehit edildi

İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu! Hamas’ın üst düzey ismi şehit edildi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2024 08:47
Gazze'deki yıkımın ardından Lübnan'a yönelik saldırılarına hız veren İsrail, ülkenin güneyini savaş uçaklarıyla hedef aldı. İsrail'in seyir halindeki bir otomobile düzenlediği hava saldırısında, Hamas üst düzey yetkilisi Samir El-Hac şehit oldu. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise Gazze'deki dramın görüntülerini paylaşarak Lübnanlıları tehdit etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu!
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu!
Katil İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı
Katil İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı
Gazze’de ateşkes görüşmelerine İran’dan ilk açıklama!
Gazze'de ateşkes görüşmelerine İran'dan ilk açıklama!
Brezilya’da büyük panik!
Brezilya'da büyük panik!
Orta Doğu’da ilk kim vuracak?
Orta Doğu’da ilk kim vuracak?
Ukrayna savaşında yeni cephe!-
Ukrayna savaşında yeni cephe!-
İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!
İngiltere’deki protestolarda 13 kişiye hapis!
İsrail yine sivilleri vurdu!
İsrail yine sivilleri vurdu!
Katil Netanyahu Time dergisinin kapağında!
Katil Netanyahu Time dergisinin kapağında!
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu!
Siyonistlerden dehşete düşüren sözler!
Siyonistlerden dehşete düşüren sözler!
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber’de
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma! Canlı yayında saldırı anları A Haber'de
Daha Fazla Video Göster