10 Ağustos 2024, Cumartesi
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İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu! Hamas’ın üst düzey ismi şehit edildi
Gazze'deki yıkımın ardından Lübnan'a yönelik saldırılarına hız veren İsrail, ülkenin güneyini savaş uçaklarıyla hedef aldı. İsrail'in seyir halindeki bir otomobile düzenlediği hava saldırısında, Hamas üst düzey yetkilisi Samir El-Hac şehit oldu. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise Gazze'deki dramın görüntülerini paylaşarak Lübnanlıları tehdit etti.