İsrail savaş uçakları Beyrut'u vurdu! Patlama anları A Haber'de

İşgalci İsrail ordusu yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail savaş uçaklarının peş peşe vurduğu bölgedeki patlama sonrası ışıklar geceyi aydınlattı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun "Yeni bir saldırı dalgası şu anda, inanılmaz bir patlama A Haber canlı yayınında, çok büyük gerçekten. Savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Öyle bir ses duyduk ki çok büyük bir saldırı gerçekleşti." dedi.