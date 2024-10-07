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İsrail savaş uçakları Beyrut'u vurdu! Patlama anları A Haber'de

İsrail savaş uçakları Beyrut'u vurdu! Patlama anları A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.10.2024 01:05
İşgalci İsrail ordusu yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail savaş uçaklarının peş peşe vurduğu bölgedeki patlama sonrası ışıklar geceyi aydınlattı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun "Yeni bir saldırı dalgası şu anda, inanılmaz bir patlama A Haber canlı yayınında, çok büyük gerçekten. Savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Öyle bir ses duyduk ki çok büyük bir saldırı gerçekleşti." dedi.
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