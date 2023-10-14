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İsrail Reuters muhabirini öldürdü! Reuters'tan skandal açıklama

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Giriş: 14.10.2023 04:16
İşgalci İsrail polisinin Lübnan sınırında gazetecilerin olduğu aracı vurması sonucu Reuters fotoğrafçısı Issam Abdullah hayatını kaybetti. Reuters, yayımladığı mesajında Issam Abdullah'ın İsrail tarafından öldürüldüğüne değinmedi.
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