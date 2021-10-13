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İsrail polisi sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinli sivili gözaltına aldı! Görüntüler dünya basınını şoke etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.10.2021 13:50
İşgalci İsrail polisi Filistinli bir sivilin sosyal medyada canlı yayın yaptığı anlarda aracına adeta operasyon düzenledi. 3 polis harekete geçerken biri otomobilin camını patlattı, diğeri ise arka kapıdan binerek Filistinli sivili arkadan yakaladı. Gözaltı anları dünya basınında gündem oldu.
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