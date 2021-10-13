İsrail polisi sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinli sivili gözaltına aldı! Görüntüler dünya basınını şoke etti

İşgalci İsrail polisi Filistinli bir sivilin sosyal medyada canlı yayın yaptığı anlarda aracına adeta operasyon düzenledi. 3 polis harekete geçerken biri otomobilin camını patlattı, diğeri ise arka kapıdan binerek Filistinli sivili arkadan yakaladı. Gözaltı anları dünya basınında gündem oldu.