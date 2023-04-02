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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

AA
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Giriş: 02.04.2023 13:35
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi. Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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