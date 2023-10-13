13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2023 13:15
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.
Mescid-i Aksa’da Filistinlilere gaz bombası!
Mescid-i Aksa'da Filistinlilere gaz bombası!
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı
İsrail sivilleri böyle bombaladı
İsrail sivilleri böyle bombaladı
Fransa Filistin’e destek gösterilerini yasakladı
Fransa Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
Meksika’da felaketler peş peşe geldi
Meksika'da felaketler peş peşe geldi
Avrupa’da Filistin karşıtlığı!
Avrupa'da Filistin karşıtlığı!
Gazze’de yürek yakan görüntüler
Gazze'de yürek yakan görüntüler
Filistinli çocuğun yürek yakan anları…
Filistinli çocuğun yürek yakan anları…
A Haber Aşkelon’da
A Haber Aşkelon'da
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
İsrail mülteci kampını vurdu: 15 can kaybı
İsrail mülteci kampını vurdu: 15 can kaybı
Meksika’yı kasırga vurdu: 1 ölü
Meksika'yı kasırga vurdu: 1 ölü
Daha Fazla Video Göster