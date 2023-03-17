İsrail polisi 3 Filistinliyi daha öldürdü! Cenin kentine kanlı baskın

Filistin topraklarındaki hukuksuz baskınlarına son dönemde hız veren İsrail yine işgal altındaki Cenin'i hedef aldı. Artan İsrail şiddetine karşı bir araya gelen Filistinlilere plastik ve gerçek mermi ile müdahale eden İsrail polisi 3 Filistinliyi öldürdü. Çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

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