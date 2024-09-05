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İsrail Philadelphi'den çekilecek mi?

İsrail Philadelphi'den çekilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 15:22
İsrail'in işgal ettiği Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi koridoru, ateşkes ve rehine müzakerelerinde en kritik başlık haline geldi. Netanyahu Philadelphi koridorundan çekilmemekte ısrar ederken, müzakere masasında oturan MOSSAD aksi görüşte. Gözler 6 Eylül'de yapılacak görüşmelere çevrildi. Ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tel Aviv'den aktardı.
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