05 Eylül 2024, Perşembe
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İsrail Philadelphi'den çekilecek mi?
İsrail'in işgal ettiği Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi koridoru, ateşkes ve rehine müzakerelerinde en kritik başlık haline geldi. Netanyahu Philadelphi koridorundan çekilmemekte ısrar ederken, müzakere masasında oturan MOSSAD aksi görüşte. Gözler 6 Eylül'de yapılacak görüşmelere çevrildi. Ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tel Aviv'den aktardı.