İsrail petrol tesislerini mi hedef alacak? Biden'dan flaş İran açıklaması: "Farklı alternatifleri düşünürdüm"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN