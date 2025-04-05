05 Nisan 2025, Cumartesi
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İsrail ordusunun sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Filistin Kızılay'ı, İsrail ordusunun Refah'ta 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma personelinin bulunduğu ambulans ile itfaiye aracına ateş açtığı anların görüntüsünü yayınladı. Videoda, araçların ışıklarının açık olduğunun görülmesiyle İsrail'in iddialarının çürütüldüğü belirtildi.