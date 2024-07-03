03 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail ordusunda Netanyahu isyanı! İsrail ordusu iki cephede savaşmaya karşı
İsrail'de ordu ile hükümet arasındaki kriz büyüyor. New York Times gazetesine konuşan bir grup asker, İsrail'in hem Hizbullah hem de Hamas ile aynı anda savaşacak gücünün olmadığını iddia etti. Askerler acil ateşkes çağrısında da bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise gazeteye sert tepki gösterdi.