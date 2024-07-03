İsrail ordusunda Netanyahu isyanı! İsrail ordusu iki cephede savaşmaya karşı

İsrail'de ordu ile hükümet arasındaki kriz büyüyor. New York Times gazetesine konuşan bir grup asker, İsrail'in hem Hizbullah hem de Hamas ile aynı anda savaşacak gücünün olmadığını iddia etti. Askerler acil ateşkes çağrısında da bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise gazeteye sert tepki gösterdi.

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