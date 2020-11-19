İsrail ordusu Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerini yayınladı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerini paylaştı. Ordunun açıklamasında "Savaş uçaklarımız İranlı Kudüs Gücü ve Suriye ordusuna ait depoları, karargahları ve askeri kompleksleri hedef alarak bu şekilde vurdu" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Suriye ordusuna ve Suriye'deki İranlı Kudüs Gücü'ne ait bazı hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ve İranlı Kudüs Gücü'ne ait 8 hedefin vurulduğunu söylemişti.

Adraee depolama tesislerinin, ordu yerleşkelerinin ve Suriye'nin uçaksavar füze bataryalarının vurulduğu belirtmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda yabancı savaşçıların da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.



İsrail ordusu Suriye'ye düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınlayarak, "Savaş uçaklarımız İranlı Kudüs Gücü ve Suriye ordusuna ait depoları, karargahları ve askeri kompleksleri hedef alarak bu şekilde vurdu" ifadelerini kullandı.



İsrail ordusu dün Golan Tepeleri bölgesinde İranlı güçlerin önderliğindeki Suriyeli birlik tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar bulunduğunu iddia etmişti.

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