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İsrail ordusu Şam'a düzenlenen saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu Şam'a düzenlenen saldırıyı üstlendi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 08:54
İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısını üstlendiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.
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