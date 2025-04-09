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İsrail ordusu Hizbullah’a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu Hizbullah’a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 01:55
Lübnan’da varılan ateşkesi ihlal ederek bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail’den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'ın hava savunma birimine ait olan bir silah deposuna hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan’da Hizbullah’a ait silahların bulunmasının İsrail’in güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bunun ayrıca İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali olduğu kaydedildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede çekilen amatör kamera görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.
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İsrail ordusu Hizbullah’a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi
İsrail ordusu Hizbullah’a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi
İsrail ordusu Hizbullah’a ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi
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