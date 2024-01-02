İsrail öldüremediği insanları evsiz bıraktı! 2023’te 53 bin ev yıkıldı

İsrail 2009 yılından bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 62 bin 639 evi yıktı. Bu sayı sadece 2023 yılında 53 bin 526'yı buldu. 2 milyon Filistinli saldırılar ve evlerinin yıkılması nedeniyle yerlerinden edildi. 7 Ekim'de başlayan soykırımda Gazze'nin zayiatı nüfusunun yüzde 4'üne ulaştı.

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