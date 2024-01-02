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İsrail öldüremediği insanları evsiz bıraktı! 2023’te 53 bin ev yıkıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 08:59
İsrail 2009 yılından bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 62 bin 639 evi yıktı. Bu sayı sadece 2023 yılında 53 bin 526'yı buldu. 2 milyon Filistinli saldırılar ve evlerinin yıkılması nedeniyle yerlerinden edildi. 7 Ekim'de başlayan soykırımda Gazze'nin zayiatı nüfusunun yüzde 4'üne ulaştı.
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