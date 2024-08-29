29 Ağustos 2024, Perşembe
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İsrail namlularını Batı Şeria’ya çevirdi! Eş zamanlı saldırılar: 17 ölü
7 Ekim'den bu yana Gazze’de 40 binden fazla insanı katleden İsrail, Batı Şeria'ya son dönemin en büyük saldırısını başlattı. En az 17 Filistinliyi şehit etti. Aralarında çocukların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Saldırılara Türkiye'den tepki gecikmedi.