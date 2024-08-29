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İsrail namlularını Batı Şeria’ya çevirdi! Eş zamanlı saldırılar: 17 ölü

İsrail namlularını Batı Şeria’ya çevirdi! Eş zamanlı saldırılar: 17 ölü

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 16:31
7 Ekim'den bu yana Gazze’de 40 binden fazla insanı katleden İsrail, Batı Şeria'ya son dönemin en büyük saldırısını başlattı. En az 17 Filistinliyi şehit etti. Aralarında çocukların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Saldırılara Türkiye'den tepki gecikmedi.
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