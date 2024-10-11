11 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
İsrail medyası suikast listesini yayınladı

İsrail medyası suikast listesini yayınladı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2024 09:31
Gazze ve Lübnan'da katliam saldırılarını sürdüren İsrail, dengeleri suikast saldırılarıyla değiştiriyor. Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren İsrail'in yeni suikast listesi ortaya çıktı. İsrail medyası Kanal 14,  aralarında Yahya Sinvar, Abdülmelik El Husi, İsmail Kaani gibi önemli olan isimlerin hedefte olduğunu iddia etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail medyası suikast listesini yayınladı
İsrail medyası suikast listesini yayınladı
Gazze’de kıtlık ve soykırım raporu!
Gazze’de kıtlık ve soykırım raporu!
Milton Kasırgası ekonomiyi vurdu!
Milton Kasırgası ekonomiyi vurdu!
A Haber Beyrut’ta vurulan noktada!
A Haber Beyrut'ta vurulan noktada!
Tahliye edilen vatandaşlar A Haber’de: Devletimizin yardımı ile buradayız!
Tahliye edilen vatandaşlar A Haber'de: Devletimizin yardımı ile buradayız!
Terör devleti İsrail’den Beyrut merkeze saldırı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut merkeze saldırı!
A Haber vurulan Beyrut merkezinde!
A Haber vurulan Beyrut merkezinde!
A Haber ekiplerine canlı yayında saldırı!
A Haber ekiplerine canlı yayında saldırı!
120 bin silahlı İsrailli sivil terörist!
120 bin silahlı İsrailli sivil terörist!
Rusya Odessa’yı böyle vurdu
Rusya Odessa’yı böyle vurdu
ABD’de Milton alarmı!
ABD’de Milton alarmı!
Milton Kasırgası sebebiyle ABD tahliye!
Milton Kasırgası sebebiyle ABD tahliye!
Daha Fazla Video Göster