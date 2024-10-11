İsrail medyası suikast listesini yayınladı

Gazze ve Lübnan'da katliam saldırılarını sürdüren İsrail, dengeleri suikast saldırılarıyla değiştiriyor. Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren İsrail'in yeni suikast listesi ortaya çıktı. İsrail medyası Kanal 14, aralarında Yahya Sinvar, Abdülmelik El Husi, İsmail Kaani gibi önemli olan isimlerin hedefte olduğunu iddia etti.

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