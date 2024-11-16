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İsrail, Lübnan'ın kuzeyine saldırdı: 3'ü çocuk 6 ölü

İsrail, Lübnan'ın kuzeyine saldırdı: 3'ü çocuk 6 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.11.2024 23:26
İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Lübnan sınırındaki Kafr Kila köyüne yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Hizbullah çok ağır bir bedel ödedi, emir komuta zinciri çöktü, çok sayıda savaşçısı öldü, altyapısı tahrip oldu. Bu örgüte ateş etmeye devam edecek, savaşmaya, planları uygulamaya devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız, Hizbullah'ı çok ama çok sert vuracağız. Sakinleri güvenli bir şekilde geri getirdiğimizden emin olduğumuzda duracağız” dedi.
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