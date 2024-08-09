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İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! Yaralılar var

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 01:38
Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.
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