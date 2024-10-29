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İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! Sıcak ve anlık görüntüler A Haber'de

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu! Sıcak ve anlık görüntüler A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.10.2024 22:25
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu. Sıcak görüntüler sadece A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş açıklamasında, “1-2 saat öncesinde saldırı bu noktada gerçekleştirdi. İki ayrı yerde İşgalci İsrail’in saldırılarının gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu noktada 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda yaralının olduğu hatta enkazın altında da çok sayıda yaralının olduğu bilgisi şu an da mevcut. Burada da çok yoğun ve hummalı bir çalışma söz konusu. İşte ekiplerin o noktada enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı anlar. İsrail Lübnan’ı vurmaya devam ediyor. Özellikle de Güney kısımlarında saldırılarını artırmaya devam etti. Bulunduğumuz bu noktada geçtiğimiz saatlerde saldırı gerçekleşti. Çok sayıda binanın etkilediğini söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Özden Kul o noktaları sizlere gösteriyor. Burada askerlerin, polislerin ve sağlık ekiplerinin olduğunu söyleyebiliriz. İşgalci İsrail’in son olarak vurduğu yerdeyiz. Ekipler, enkazın altındakiler ulaşmaya çalışıyor. İsrail hiç kimseye haber verilmeden saldırı gerçekleştirdiler. Biz buraya ulaştığımızda İsrail buradan 1.5 km uzağımıza da saldırı gerçekleştirdi. Canlı canlı insanları kurtarmaya çalıştıklarını şuan A Haber ekranlarına taşıyoruz.” dedi. .
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