05 Şubat 2025, Çarşamba
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İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
İsrail, Lübnan ile devam eden ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye Valiliği'ndeki Yaron kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde 18 Şubat’a kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmesi bekleniyor.