05 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!

İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2025 23:08
İsrail, Lübnan ile devam eden ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye Valiliği'ndeki Yaron kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde 18 Şubat’a kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmesi bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
İsveç’te okula düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü!
İsveç'te okula düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü!
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!
Trump Ukrayna’nın nadir madenlerini istedi!
Trump Ukrayna'nın nadir madenlerini istedi!
Çin ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti
Çin ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
New York Times’tan İran iddiası!
New York Times'tan İran iddiası!
Türkiye’yi hedef aldı! ABD ve NATO’dan destek istedi
Türkiye’yi hedef aldı! ABD ve NATO’dan destek istedi
AB ilk kez savunma zirvesi düzenledi
AB ilk kez savunma zirvesi düzenledi
Ödül töreninde insanlık dersi!
Ödül töreninde insanlık dersi!
Moskova’da paramiliter lidere suikast
Moskova'da paramiliter lidere suikast
Panama krizi savaşa evrilir mi?
Panama krizi savaşa evrilir mi?
ABD’de büyük panik! Uçağın motoru alev aldı
ABD'de büyük panik! Uçağın motoru alev aldı
Bakıcılar kaçtı goril kovaladı!
Bakıcılar kaçtı goril kovaladı!
Daha Fazla Video Göster