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İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor: İsrail'e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek

İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor: İsrail'e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 18:31
Hamas Yahya Sinvar'ın şehit edildiğini doğruladı. Diğer yandan İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Son gelişmeleri, Beyrut’ta bulunan Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt aktardı.
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