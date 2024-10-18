İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor: İsrail'e karşı yeni aşamaya geçtik, tansiyon yükselecek

Hamas Yahya Sinvar'ın şehit edildiğini doğruladı. Diğer yandan İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Son gelişmeleri, Beyrut’ta bulunan Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt aktardı.

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