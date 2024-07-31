Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İsrail ordusu saldırının arkasında olduğunu açıkladı. Saldırı esnasında hasar alan bina A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleriyle saniye saniye A Haber canlı yayın ekranlarına yansıdı. Peki, İsrail Lübnan'ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber'de saldırının şifrelerini deşifre etti. İşte detaylar...