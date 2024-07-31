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İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber’de saldırının şifrelerini deşifre etti

İsrail Lübnan’ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber’de saldırının şifrelerini deşifre etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 00:41
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İsrail ordusu saldırının arkasında olduğunu açıkladı. Saldırı esnasında hasar alan bina A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar'ın görüntüleriyle saniye saniye A Haber canlı yayın ekranlarına yansıdı. Peki, İsrail Lübnan'ı hangi bomba ile vurdu? Uzman isim A Haber'de saldırının şifrelerini deşifre etti. İşte detaylar...
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