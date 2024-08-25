25 Ağustos 2024, Pazar
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İsrail Lübnan'a saldırdı! Hizbullah karşılık verdi
İsrail Lübnan'ın güneyine yönelik saldırı başlatırken, Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattı. Hizbullah, İsrail hedeflerini 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı. İsrail ise Hizbullah'a ait 40 hedefi vurdu. İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hal ilan edilirken, ülkeye yönelik tüm uçak seferleri iptal edildi.