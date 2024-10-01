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İsrail Lübnan'a işgali başlattı! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar

İsrail Lübnan'a işgali başlattı! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.10.2024 01:09
Güncelleme:01.10.2024 01:10
İsrail ordusu Lübnan'a işgali başlattı. Çok yakın mesafedeki Lübnan'ın güneyine peş peşe saldırılar düzenlendi. Başkent Beyrut'ta peş peşe 2 patlama sesi duyuldu. Sıcak noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken canlı yayına yansıyan patlamalar korku dolu anlara neden oldu.
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