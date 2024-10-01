İsrail Lübnan'a işgali başlattı! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar

İsrail ordusu Lübnan'a işgali başlattı. Çok yakın mesafedeki Lübnan'ın güneyine peş peşe saldırılar düzenlendi. Başkent Beyrut'ta peş peşe 2 patlama sesi duyuldu. Sıcak noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken canlı yayına yansıyan patlamalar korku dolu anlara neden oldu.