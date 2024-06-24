İsrail Lübnan'a bugün mü saldıracak? İsrail Lübnan'a kara saldırısı mı düzenleyecek?

Gazze'de katliam devam ederken gözler bir yandan da Lübnan-İsrail sınırında. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki şiddetli çatışmaların sona ereceğini ama savaşın devam edeceğini açıkladı. Birliklerinin çoğunluğunu ise Lübnan sınırına göndereceğini söyledi. Ayrıntılar Kudüs'te bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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