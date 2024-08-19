19 Ağustos 2024, Pazartesi
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İsrail, Lübnan topraklarına hava saldırısı düzenledi!
İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim devam ediyor. İsrail, Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Nabi Chit köyü yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırıda Hizbullah'a ait bir silah deposunun hedef alındığını söyledi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.