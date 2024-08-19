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İsrail, Lübnan topraklarına hava saldırısı düzenledi!

İsrail, Lübnan topraklarına hava saldırısı düzenledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.08.2024 22:25
İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim devam ediyor. İsrail, Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Nabi Chit köyü yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırıda Hizbullah'a ait bir silah deposunun hedef alındığını söyledi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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