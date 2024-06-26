İsrail Lübnan sınırında gergin bekleyiş! İsrail tankları Lübnan’a doğru sevk ediliyor

İsrail'in saldırganlığı Ortadoğu’da farklı ülkelere sıçrıyor. O ülkelerin başında ise Lübnan geliyor. Lübnan Hizbullah’ı ve İsrail ordusu arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. İsrail savaş gemileri de Lübnan açıklarında. A Haber ekibi, Lübnan İsrail sınırında son gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN