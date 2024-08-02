İsrail Lübnan hattında sıcak saatler! Hizbullah İsrail’i, İsrail’i Hizbullah’ı vurdu

İsrail-Lübnan hattında sıcak saatler yaşandı. Hizbullah, komutanı Fuad Şükür suikastından 2 gün sonra İsrail'e saldırı düzenledi. Tel Aviv güçleri ise bir kez daha Lübnan'ın güneyini vurdu.

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