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İsrail Lübnan hattında sıcak saatler! Hizbullah İsrail’i, İsrail’i Hizbullah’ı vurdu

İsrail Lübnan hattında sıcak saatler! Hizbullah İsrail’i, İsrail’i Hizbullah’ı vurdu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 02.08.2024 08:48
İsrail-Lübnan hattında sıcak saatler yaşandı. Hizbullah, komutanı Fuad Şükür suikastından 2 gün sonra İsrail'e saldırı düzenledi. Tel Aviv güçleri ise bir kez daha Lübnan'ın güneyini vurdu.
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